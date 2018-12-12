Белорусские баскетболистки узнали соперниц на ЧЕ-2019

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по баскетболу узнала соперниц на групповом этапе финальной стадии чемпионата Европы 2019 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В результате жеребьевки, состоявшейся сегодня в Белграде, команда Натальи Трофимовой попала в группу D вместе со сборными Бельгии, Сербии и России.

Составы остальных групп первого этапа:

А - Великобритания, Украина, Испания, Латвия.

В - Швеция, Франция, Чехия, Черногория.

С - Венгрия, Турция, Италия, Словения.

После завершения матчей группового этапа победители четырех квартетов получат прямые путевки в четвертьфинал, а команды, занявшие вторые-третьи места, сыграют в 1/8 финала.

Финальный турнир 37-го по счету женского первенства Старого Света пройдет с 27 июня по 7 июля 2019 года в Латвии и Сербии. По итогам соревнований шесть лучших команд получат право сыграть в квалификации к токийской Олимпиаде-2020.

На прошлом чемпионате Европы, который проходил в 2017 году в Чехии, белорусские баскетболистки выступили неудачно, потерпев три поражения в своей предварительной группе. Лучшим достижением сборной Беларуси на континентальных форумах является бронза, завоеванная в 2007 году в Италии.-0-