Белорусские баскетболистки узнали соперниц на ЧЕ-2019

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по баскетболу узнала соперниц на групповом этапе финальной стадии чемпионата Европы 2019 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В результате жеребьевки, состоявшейся сегодня в Белграде, команда Натальи Трофимовой попала в группу D вместе со сборными Бельгии, Сербии и России.
Составы остальных групп первого этапа:
А - Великобритания, Украина, Испания, Латвия.
В - Швеция, Франция, Чехия, Черногория.
С - Венгрия, Турция, Италия, Словения.
После завершения матчей группового этапа победители четырех квартетов получат прямые путевки в четвертьфинал, а команды, занявшие вторые-третьи места, сыграют в 1/8 финала.
Финальный турнир 37-го по счету женского первенства Старого Света пройдет с 27 июня по 7 июля 2019 года в Латвии и Сербии. По итогам соревнований шесть лучших команд получат право сыграть в квалификации к токийской Олимпиаде-2020.
На прошлом чемпионате Европы, который проходил в 2017 году в Чехии, белорусские баскетболистки выступили неудачно, потерпев три поражения в своей предварительной группе. Лучшим достижением сборной Беларуси на континентальных форумах является бронза, завоеванная в 2007 году в Италии.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4085 BYN
|2.408 BYN
|2.415 BYN
|USD
|2.127 BYN
|2.125 BYN
|2.128 BYN
|RUB
|3.2009 BYN
|3.195 BYN
|3.21 BYN