Белорусские баскетболистки ведут подготовку к матчам квалификации ЧЕ в сильнейшем составе

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболистки ведут подготовку к заключительным матчам квалификации чемпионата Европы в сильнейшем составе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации баскетбола.
Тренировки проходят в новом спорткомплексе Республиканского училища олимпийского резерва (РГУОР). В распоряжении главного тренера Натальи Трофимовой 14 игроков, среди которых и Анастасия Веремеенко из турецкого "Фенербахче", Екатерина Снытина, большая группа игроков из "Цмокі-Минск".
"Баскетболистки находятся в оптимальной форме, так как выступают в чемпионатах высокого класса и имеют хорошую игровую практику. Традиционно ставим перед собой лишь самые высокие цели - побеждать в обеих встречах. Понимаем, что играть в гостях будет непросто, но мы приложим все усилия, дабы завоевать путевку на чемпионат Европы - 2019", - отметила Наталья Трофимова.
Женская сборная Беларуси по баскетболу проведет два последних матча квалификации: 17 ноября на выезде против Эстонии, а 21 ноября завершит отборочный цикл гостевым матчем с Турцией.
После четырех матчей национальная команда под руководством Натальи Трофимовой занимает второе место: Турция - 8 очков (4 матча), Беларусь - 7 (4), Польша - 5 (4), Эстония - 4 (4).
Во время квалификации к чемпионату Европы белорусские баскетболистки одолели эстонок в первом круге (80:63), но потерпели в Минске поражение от Турции (54:64).
Телеканал "Беларусь 5" проведет прямые трансляции двух матчей.
В отборочном турнире континентального форума принимаю участие 32 сборные, которые разбиты на 8 групп. Победители и шесть команд, занявшие вторые места выйдут в финальную часть чемпионата, которая пройдет в Латвии и Сербии.-0-
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