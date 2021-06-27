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27 июня 2021, 20:36

Белорусские баскетболистки заняли 4-е место на чемпионате Европы

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси заняли четвертое место на чемпионате Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке за бронзу 38-го женского чемпионата Европы в испанской Валенсии белорусски проиграли команде Бельгии со счетом 69:77 (13:23, 17:17, 19:21, 20:16). Белорусские баскетболистки плохо провели первую четверть, сразу отпустив соперниц на десять баллов. В дальнейшем белоруски пытались догнать бельгиек, но сделать этого им не удалось. Самой результативной в составе проигравших стала Анастасия Веремеенко, набравшая 15 очков. 

На предварительном этапе нынешнего континентального первенства подопечные Натальи Трофимовой заняли первое место в группе А, обыграв соперниц из Испании - 53:51 и Швеции - 78:54, но уступив Словакии - 54:58. В четвертьфинале белоруски еще раз уверенно победили команду Швеции со счетом 58:46, а в полуфинале проиграли француженкам - 61:73.

Баскетболистки сборной Беларуси в восьмой раз играли в финальной стадии континентального первенства. В дебютном турнире в 2007 году в Италии они сразу завоевали бронзовые медали. Дважды белоруски финишировали четвертыми (2009, 2015), один раз были пятыми (2013). На прошлом ЧЕ в 2019 году сборная Беларуси выступила неудачно, не сумев преодолеть групповой этап. 

В матче за чемпионский титул нынешнего первенства Старого Света встретятся сборные Франции и Сербии.

На прошлом чемпионате Европы два года назад золото завоевали баскетболистки Испании, разгромившие в финале француженок - 86:66, бронзовым призером стала сборная Сербии, победившая в игре за 3-е место команду Великобритании - 81:55.-0-

Фото Андрея Покумейко

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