Белорусские баскетболистки заняли 9-е место на юниорском ЧЕ

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки юниорской сборной Беларуси (U-18) заняли 9-е место на чемпионате Европы, который завершается в столице Боснии и Герцеговины Сараево, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке за 9-ю итоговую позицию белоруски встречались с польскими сверстницами и победили с перевесом в два очка - 67:65 (16:15, 12:19, 19:8, 20:23). Самой результативной в составе победительниц стала Юлия Василевич, набравшая 16 очков.

На первом этапе континентального первенства подопечные Надежды Каменец проиграли командам Венгрии (61:97), Сербии (66:91) и России (65:78), заняв 4-е место в своей предварительной группе. Затем в 1/8 финала белорусские баскетболистки уступили итальянкам (57:96), после чего в утешительном турнире победили сборные Боснии и Герцеговины (63:61) и Израиля (72:62).

В главном финале за чемпионский титул сегодня встретятся баскетболистки Италии и Венгрии, за бронзу поспорят команды России и Франции. Накануне в полуфиналах итальянки разгромили россиянок - 75:49, а венгерки со счетом 67:56 победили француженок.-0-