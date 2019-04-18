Белорусские баскетболисты будут выступать в форме, брендированной элементами World of Tanks Blitz

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Логотип-молния World of Tanks Blitz появился на форме национальной сборной Беларуси по баскетболу. А команды по баскетболу 3х3 будут защищать честь страны в форме, украшенной динамичными танками, сообщили БЕЛТА в минском центре разработки Wargaming.

Белорусские команды по баскетболу 3х3 стали обладателями новой формы, брендированной элементами популярной игры World of Tanks Blitz. Теперь баскетболисты будут выходить на матчи в форме c узнаваемым логотипом игры в виде молнии и рвущимися в атаку танками. Первый матч в новом танковом "камуфляже" спортсмены проведут 19 апреля на первом чемпионате Беларуси по баскетболу 3х3 в Минске.

Логотип World of Tanks Blitz появится и на форме национальной сборной Беларуси по баскетболу - таким образом его смогут увидеть миллионы зрителей по всему миру, которые будут следить за международными матчами с участием нашей команды. В новой форме белорусским баскетболистам предстоит выступить на женском Евробаскете, чемпионатах мира 3х3 среди юношей U-18 и среди девушек U-23, а также в Лиге наций U-23.

Изготовление новой спортивной формы для баскетболистов - результат партнерского соглашения, подписанного между создателями игры World of Tanks Blitz и Белорусской федерацией баскетбола в феврале 2019 года.

"В дизайне новой формы мы стремились передать всю динамику и энергию нашей игры и подчеркнуть ее сходство с баскетболом. Устремляющиеся вперед танки символизируют силу и мощь, а также волю к победе - ведь именно эти качества являются важными как в World of Tanks Blitz, так и в баскетболе. Мы надеемся, что новая форма вдохновит спортсменов на новые достижения, привлечет внимание "танковой" аудитории к успехам белорусских баскетбольных команд", - отметила руководитель оперирования World of Tanks Blitz минского центра разработки Wargaming Наталья Першиц.

Как рассказала исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола Анастасия Маринина, World of Tanks Blitz стала партнером БФБ менее двух месяцев тому назад, однако за столь непродолжительный период удалось вместе реализовать такой важный проект, как проведение первого в истории чемпионата Беларуси 3х3 и создание брендированной формы. "Белорусские сборные примут участие в различных коммерческих турнирах и спаррингах, где как раз таки выступят в этой уникальной форме, которая получилась по-настоящему яркой и узнаваемой. Игрокам дизайн формы сразу пришелся по душе, чему мы рады. В свою очередь стильная тематическая графика на форме как нельзя лучше символизирует боевой настрой наших спортсменов и подчеркивает их волевой характер", - добавила она.

World of Tanks Blitz - бесплатный кросс-платформенный танковый MMO-экшен. В основе игры лежат быстрые сражения в формате 7 на 7 с продуманной механикой, реалистичными моделями техники и многообразием тактических приемов. Игра доступна на iOS, macOS, Android, Windows 10 и Steam.

Wargaming - один из крупнейших мировых издателей и разработчиков на рынке free-to-play MMO. Сегодня компания, основанная в 1998 году, располагает 20 офисами по всему миру и насчитывает более 4500 сотрудников. Аудитория игр, включая флагманские проекты World of Tanks и World of Warships, охватывает более 200 млн пользователей на всех крупных игровых платформах.-0-

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