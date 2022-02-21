Белорусские баскетболисты начали подготовку к матчу с британцами

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси начали подготовку к очередным отборочным матчам чемпионата мира с командой Великобритании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главный тренер белорусской дружины Ростислав Вергун вызвал на сбор 19 игроков: Артем Параховский ("Парма", Пермь, Россия), Иван Аладко ("Русичи", Курск, Россия), Владислав Микульский ("Борисфен", Могилев), Андрей Стабровский, Алексей Тростинецкий, Тимофей Поролев, Евгений Белянков, Вадим Стубеда, Дарол Эрнандес-Зиненко, Владислав Близнюк, Максим Коратцов, Кирилл Васковцов, Даниил Борисевич, Роман Щербаков, Вадим Третьяк, Ян Маринин, Даниил Коско (все - "Цмокі-Мінск"), Кирилл Ситник ("Динамо", Владивосток, Россия), Максим Салаш ("Сан-Пабло Бургос", Испания).

В пятницу, 25 февраля, баскетболисты Беларуси и Великобритании встретятся на площадке минского Дворца спорта, а 28 февраля сыграют в Ньюкасле. До этого оба соперника провели по два поединка в квалификационной группе В. Белорусы выиграли в Минске у команды Турции - 84:70, а затем в Салониках уступили грекам - 67:77. Британцы сначала победили у себя дома греческих баскетболистов - 78:69, а потом потерпели гостевое поражение от турок - 67:84.

В следующий раунд отборочного турнира попадут по три лучшие команды из восьми квалификационных квартетов. В итоге путевки на чемпионат мира завоюют 12 представителей Старого Света.

Финальный этап 19-го мужского планетарного баскетбольного форума пройдет с 25 августа по 10 сентября 2023 года на аренах Японии, Индонезии и Филиппин. В нем примут участие 32 команды со всех континентов.-0-