Белорусские баскетболисты обыграли болгар на юниорском чемпионате Европы в дивизионе В и заняли 13-е место

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты юниорской сборной Беларуси (U-18) заняли 13-е место в дивизионе В чемпионата Европы, который завершается в румынском городе Орадя, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в заключительном матче утешительного турнира подопечные Александра Подерачева победили команду Болгарии с результатом 93:81 (23:22, 27:23, 21:20, 22:16). Лучшим в составе белорусской дружины стал Кирилл Тетерюков, в активе которого 21 очко и 15 подборов под щитами.

На предварительном этапе континентального первенства белорусы победили баскетболистов Австрии - 82:59, Венгрии - 97:72, Косово - 83:74 и Швеции - 84:83, а также уступили португальцам - 70:88, заняв 3-е место в группе D. Затем в первой встрече утешительного турнира 9-16-е места сборная Беларуси проиграла исландцам со счетом 93:98, а потом одолела ирландских сверстников со счетом 87:86.

Две путевки в элитный дивизион юниорского чемпионата Европы уже обеспечили себе финалисты - Польша и Израиль, третий пропуск разыграют баскетболисты Чехии и Северной Македонии.-0-