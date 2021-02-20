Белорусские баскетболисты победили албанцев в квалификации чемпионата мира

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси победно завершили первый квалификационный этап чемпионата мира 2023 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В последнем поединке соревнований группы А в Никосии подопечные Ростислава Вергуна победили команду Албании с результатом 93:72 (25:24, 19:15, 26:16, 23:17). Самым результативным в составе белорусов стал Евгений Белянков, набравший 26 очков. В другом матче португальцы победили хозяев турнира баскетболистов Кипра со счетом 84:52. Путевки в следующий отборочный раунд завоевали команды Беларуси и Португалии. В первый игровой день соревнований в кипрской столице белорусские баскетболисы проиграли португальцам со счетом 57:75. Ранее сборная Беларуси одержала четыре виктории кряду: над командами Кипра - 97:41 и 88:53, Португалии - 72:56 и Албании - 90:50. Итоговое положение: Португалия - 11 очков, Беларусь - 11, Албания - 7, Кипр - 7.

В заключительных играх группы В в косовской Приштине исландцы одолели команду Люксембурга - 86:84, а словаки были сильнее сборной Косово - 77:73. Итоговое положение: Исландия - 11, Словакия - 9, Люксембург - 8, Косово - 8. Баскетболисты Исландии и Словакии продолжат выступление в следующем раунде квалификации мирового первенства.-0-