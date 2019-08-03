Белорусские баскетболисты победили ирландцев на юниорском чемпионате Европы

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты юниорской сборной Беларуси (U-18) одержали первую победу в турнире за 13-16-е места дивизиона В чемпионата Европы, который проходит в румынском городе Орадя, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем поединке со сверстниками из Ирландии белорусы проиграли первую четверть, но в итоге выиграли с минимальным перевесом - 87:86 (20:23, 23:19, 20:16, 24:28). Самым результативным в составе победителей стал Даниил Борисевич, набравший 24 очка, в активе Алексея Навойчина 21 балл.

Следующим соперником белорусов будет победитель матча Болгария - Венгрия.

На предварительном этапе подопечные Александра Подерачева победили баскетболистов Австрии - 82:59, Венгрии - 97:72, Косово - 83:74 и Швеции - 84:83, а также уступили португальцам - 70:88, заняв 3-е место в группе D. Затем в первой встрече утешительного турнира белорусы проиграли исландцам со счетом 93:98.

Борьбу за 3 путевки в элитный дивизион сегодня продолжат пары полуфиналистов: Польша - Чехия, Северная Македония - Израиль.-0-