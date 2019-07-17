Белорусские баскетболисты победили ирландцев на молодежном чемпионате Европы

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты молодежной сборной Беларуси (U-20) одержали вторую победу на чемпионате Европы в дивизионе В, который проходит в португальском Матозиньюше, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 3-го тура предварительной группы А белорусы уверенно переиграли сверстников из Ирландии со счетом 81:59 (33:17, 13:9, 23:16, 12:17). Подопечные Виталия Маклакова на протяжении всей игры имели подавляющее преимущество и без проблем победили аутсайдера группы. Самым результативным в составе победителей стал Вадим Стубеда, в активе которого 20 очков. До этого сборная Беларуси одолела Исландию (79:74) и уступила Венгрии - 51:63.

Сегодня белорусские баскетболисты завершат первый этап встречей с россиянами, которые одержали 3 виктории в трех проведенных матчах. Турнирное положение: Россия - 6 очков (3 матча), Венгрия - 5 (3), Беларусь - 5 (3), Исландия - 4 (3), Ирландия - 4 (4).

В остальных группах положение команд таково:

В - Чехия - 6 (3), Болгария - 6 (3), Албания - 5 (4), Финляндия - 4 (3), Румыния - 3 (3);

С - Грузия - 8 (4), Нидерланды - 7 (4), Эстония - 7 (4), Швеция - 5 (4), Косово - 4 (4), Армения - 4 (4);

D - Португалия - 6 (3), Бельгия - 6 (3), Словакия - 4 (3), Северная Македония - 4 (3), Люксембург - 4 (4).

После завершения группового этапа по две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу в четвертьфинале. В элитный дивизион молодежного континентального первенства выйдут 3 призера турнира в Португалии.-0-