Белорусские баскетболисты победили киприотов в квалификации чемпионата мира

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси одержали четвертую победу подряд на первом квалификационном этапе чемпионата мира 2023 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в португальском Матозиньюше в поединке четвертого тура отборочной группы А белорусы победили команду Кипра со счетом ... (24:9, 24:9, 26:13, 15:22). Самым результативным в составе белорусской дружины стал Андрей Рогозенко, набравший 17 очков.

На старте отборочного турнира подопечные Ростислава Вергуна разгромили на выезде киприотов с результатом 97:41, затем в Минске обыграли сборную Португалии со счетом 72:56, потом в Матозиньюше выиграли у албацев - 90:50. Турнирное положение в квартете А сейчас таково: Беларусь - 8 очков (4 матча), Португалия - 5 (3), Албания - 4 (3), Кипр - 4 (4), Португалия - 3 (2).

Заключительные матчи состоятся в феврале 2021 года.

В следующий этап квалификации мирового первенства выйдут две лучшие команды.-0-