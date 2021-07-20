Белорусские баскетболисты победили на старте Кубка вызова

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты молодежной сборной Беларуси (U20) победно начали выступление на групповом этапе розыгрыша Кубка вызова в венгерском Шопроне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче первого тура предварительной группы Е подопечные Георгия Кондрусевича уверенно переиграли баскетболистов Косово со счетом 101:60 (22:17, 21:17, 26:9, 32:17). Самым результативным в составе победителей стал Артем Секушенко, набравший 17 очков.

Завтра белорусы встретятся с командой Словакии, а 22 июля завершат первый этап игрой с венгерскими баскетболистами.

В квартете D выступят сборные Швейцарии, Люксембурга, Северной Македонии и Румынии.

После финиша первого этапа в полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

На прошлой неделе прошел аналогичный женский турнир. В турецком городе Конья белорусская "молодежка" под руководством Надежды Каменец выступила неудачно. Только в последнем матче группы С белоруски обыграли команду Португалии (63:54), а до этого потерпели поражения от сборных Польши (53:71), России (60:88), Турции (59:83) и Франции (50:70). В итоге белорусская команда финишировала пятой, опередив только португалок.-0-