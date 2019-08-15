Белорусские баскетболисты победили швейцарцев и сыграют в утешительном турнире юношеского ЧЕ

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты юношеской сборной Беларуси (U-16) одержали первую победу в дивизионе В чемпионата Европы, который проходит в черногорской Подгорице, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном матче соревнований предварительной группы С белорусы разгромили команду Швейцарии со счетом 67:39 и заняли предпоследнее место. До этого подопечные Николая Алексеева проиграли сверстникам из Черногории - 51:71, Дании - 77:83, Исландии - 69:76 и Украины - 65:86. Итоговое положение: Дания - 10 очков, Черногория - 9, Исландия - 8, Украина - 7, Беларусь - 6, Швейцария - 5.

Сегодня в первом поединке утешительного турнира за 17-24-е места белорусские баскетболисты будут соперничать со сборной Австрии. В других встречах сыграют Грузия - Норвегия, Словакия - Швейцария, Кипр - Косово.

Борьбу за 3 путевки в элитный дивизион юношеского первенства континента сегодня продолжат пары четвертьфиналистов: Нидерланды - Болгария, Дания - Румыния, Польша - Чехия, Бельгия - Черногория.

Полуфинальные встречи состоятся 16 августа, финал и матч за 3-е место пройдут 17 августа.-0-