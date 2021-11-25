Белорусские баскетболисты победили турок на старте квалификации чемпионата мира

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси успешно провели стартовый матч отборочного турнира чемпионата мира 2023 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на площадке минского Дворца спорта в первом туре квалификационной группы В белорусы уверенно обыграли команду Турции со счетом 84:70 (20:17, 23:17, 18:19, 23:17). Первую домашнюю встречу нового отборочного цикла подопечные Ростислава Вергуна провели очень собранно и одержали заслуженную викторию. Только до большого перерыва гостям удавалось выходить вперед, а в третьей и четвертой четвертях хозяева полностью владели инициативой и выиграли с разницей в 14 баллов. Лидером атак белорусской команды был Максим Салаш, набравший 26 очков.

Свой следующий поединок подопечные Ростислава Вергуна проведут 28 ноября в Минске против сборной Греции, которая сегодня играет в Ньюкасле с командой Великобритании.

Составы остальных групп европейской квалификации:

А - Сербия, Словакия, Бельгия, Латвия.

С - Хорватия, Швеция, Финляндия, Словения.

D - Израиль, Германия, Эстония, Польша.

Е - Франция, Португалия, Венгрия, Черногория.

F - Босния и Герцеговина, Литва, Болгария, Чехия.

G - Грузия, Северная Македония, Испания, Украина.

Н - Нидерланды, Исландия, Италия, Россия.

В следующий раунд отборочного турнира попадут по три лучшие команды из восьми квартетов. В итоге путевки на чемпионат мира завоюют 12 представителей Старого Света.

Финальный этап 19-го мужского планетарного баскетбольного форума пройдет с 25 августа по 10 сентября 2023 года на аренах Японии, Индонезии и Филиппин. В нем примут участие 32 команды со всех континентов.-0-