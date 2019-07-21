Белорусские баскетболисты победили венгров на молодежном ЧЕ

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты молодежной сборной Беларуси (U-20) заняли 13-е место на чемпионате Европы в дивизионе В, который проходит в португальском Матозиньюше, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в матче утешительного турнира белорусы убедительно переиграли сверстников из Венгрии со счетом 81:66 (16:19, 23:16, 22:10, 20:21). Самым результативным в составе победителей стал Тимур Дрюков, в активе которого 18 очков.
На первом этапе этого турнира подопечные Виталия Маклакова заняли 3-е место в предварительной группе А, одержав победы над командами Исландии (79:74) и Ирландии (81:59), а также уступив сборным Венгрии (51:63) и России (70:83). Затем в первом поединке состязаний за 9-16-е места белорусские баскетболисты проиграли албанцам (75:76), а потом победили словаков (70:55).
Сегодня в матче за 3-е место баскетболисты Бельгии сыграют с россиянами, а в главном финале встретятся команды Чехии и Португалии.
Путевки в элитный дивизион молодежного континентального первенства получат 3 призера соревнований в Португалии.-0-
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