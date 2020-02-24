Белорусские баскетболисты примут португальцев в матче квалификации чемпионата мира

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси проведут сегодня первый домашний матч отборочного турнира чемпионата мира 2023 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На площадке минского Дворца спорта белорусы примут португальскую команду (начало в 19.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). В стартовом туре соревнований квалификационной группы А сборная Беларуси разгромила в Никосии киприотов со счетом 97:41. Португальские баскетболисты у себя дома обыграли гостей из Албании с результатом 70:62. Кроме того, албанские баскетболисты переиграли на своей площадке киприотов со счетом 71:64. Положение команд перед сегодняшней игрой: Албания - 3 очка (2 матча), Беларусь - 2 (1), Португалия - 2 (1), Кипр - 2 (2).

Подопечные Ростислава Вергуна проведут еще две домашние встречи в этом году: 26 ноября - с албанцами, 30 ноября - с киприотами. Остальные поединки белорусские баскетболисты сыграют в 2021 году - 18 февраля в Португалии и 21 февраля в Албании.

По такой же схеме проходит турнир в предварительном квартете В. После двух игровых дней положение в нем таково: Косово - 4 очка, Исландия - 3, Словакия - 3, Люксембург - 2.

В следующий этап отборочного турнира выйдут по две лучшие сборные из двух групп. Финальный этап мирового первенства 2023 года, в котором сыграют 32 команды, впервые пройдет сразу в трех странах - Индонезии, Филиппинах и Японии.-0-