Белорусские баскетболисты проиграли албанцам на молодежном ЧЕ в дивизионе В

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты молодежной сборной Беларуси (U-20) неудачно провели первый матч утешительного турнира первенства Европы в дивизионе В, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в португальском Матозиньюше белорусы уступили сверстникам из Албании с минимальной разницей в счете - 75:76 (26:20, 17:17, 13:13, 19:26). На протяжении почти всего игрового времени белорусские баскетболисты выигрывали, но в концовке заключительной четверти соперники сумели выйти вперед и победили. В составе проигравших лучшим был Владислав Близнюк, у которого 29 очков и 3 подбора под щитами.

Позже в утешительном турнире завершатся еще три поединка: Словакия - Швеция, Финляндия - Венгрия, Эстония - Северная Македония.

Борьбу за выход в элитный дивизион молодежного континентального первенства сегодня продолжат пары четвертьфиналистов: Чехия - Исландия, Нидерланды - Бельгия, Россия - Болгария, Португалия - Грузия.

Повышение в классе получат три призера этого турнира.-0-