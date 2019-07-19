Белорусские баскетболисты проиграли албанцам на молодежном ЧЕ в дивизионе В

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты молодежной сборной Беларуси (U-20) неудачно провели первый матч утешительного турнира первенства Европы в дивизионе В, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в португальском Матозиньюше белорусы уступили сверстникам из Албании с минимальной разницей в счете - 75:76 (26:20, 17:17, 13:13, 19:26). На протяжении почти всего игрового времени белорусские баскетболисты выигрывали, но в концовке заключительной четверти соперники сумели выйти вперед и победили. В составе проигравших лучшим был Владислав Близнюк, у которого 29 очков и 3 подбора под щитами.
Позже в утешительном турнире завершатся еще три поединка: Словакия - Швеция, Финляндия - Венгрия, Эстония - Северная Македония.
Борьбу за выход в элитный дивизион молодежного континентального первенства сегодня продолжат пары четвертьфиналистов: Чехия - Исландия, Нидерланды - Бельгия, Россия - Болгария, Португалия - Грузия.
Повышение в классе получат три призера этого турнира.-0-
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