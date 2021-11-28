Белорусские баскетболисты проиграли грекам в квалификации ЧМ

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси потерпели первое поражение в отборочном турнире чемпионата мира 2023 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В поединке 2-го тура квалификационной группы В подопечные Ростислава Вергуна проиграли в Салониках сборной Греции со счетом 67:77 (18:16, 12:22, 18:20, 19:19). Самыми результативными в составе проигравших стали Владислав Близнюк и Максим Салаш, набравшие по 17 очков. На старте турнира белорусы победили в Минске турецких баскетболистов с результатом 84:70, а греки проиграли в Ньюкасле команде Великобритании со счетом 69:78.
В другом матче второго тура турки победили британцев - 84:67.
После двух игровых дней все команды набрали по 3 очка.
Составы остальных групп европейской квалификации:
А - Сербия, Словакия, Бельгия, Латвия.
С - Хорватия, Швеция, Финляндия, Словения.
D - Израиль, Германия, Эстония, Польша.
Е - Франция, Португалия, Венгрия, Черногория.
F - Босния и Герцеговина, Литва, Болгария, Чехия.
G - Грузия, Северная Македония, Испания, Украина.
Н - Нидерланды, Исландия, Италия, Россия.
В следующий раунд отборочного турнира попадут по три лучшие команды из восьми квартетов. В итоге путевки на чемпионат мира завоюют 12 представителей Старого Света.
Финальный этап 19-го мужского планетарного баскетбольного форума пройдет с 25 августа по 10 сентября 2023 года на аренах Японии, Индонезии и Филиппин. В нем примут участие 32 команды со всех континентов.-0-