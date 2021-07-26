Белорусские баскетболисты проиграли в финале розыгрыша Кубка вызова

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты молодежной сборной Беларуси (U-20) заняли второе место в розыгрыше Кубка вызова, который завершился в венгерском Шопроне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке белорусы проиграли команде Венгрии со счетом 62:81 (18:22, 20:17, 12:20, 12:22). Самым результативным в составе белорусской сборной стал Алексей Навойчик, набравший 20 очков. Белорусские баскетболисты второй раз уступили венгерским сверстникам - на групповом этапе хозяева турнира выиграли с результатом 93:71. Кроме того, подопечные Георгия Кондрусевича победили баскетболистов Косово (101:60), Словакии (71:64) и Швейцарии (74:65).

На аналогичном женском турнире в турецком городе Конья белорусская молодежка под руководством Надежды Каменец выступила неудачно. Только в последнем матче группы С белоруски обыграли команду Португалии (63:54), а до этого потерпели поражения от сборных Польши (53:71), России (60:88), Турции (59:83) и Франции (50:70). В итоге белорусская команда финишировала пятой, опередив только португалок.-0-