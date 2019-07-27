Белорусские баскетболисты разгромили австрийцев на юниорском ЧЕ

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты юниорской сборной Беларуси (U-18) одержали первую победу на чемпионате Европы (дивизион В) в румынском городе Орадя, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В поединке 2-го тура предварительной группы D белорусы разгромили сверстников из Австрии со счетом 82:59 (22:12, 21:16, 20:26, 19:5). Самым результативным в составе победителей стал Кирилл Тетерюков, набравший 19 очков.
В первом туре белорусские баскетболисты уступили португальцам с результатом 70:88. Свой следующий поединок подопечные Александра Подерачева проведут 28 июля против команды Венгрии, которая на старте обыграла соперников из Косово - 78:55.-0-
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