Белорусские баскетболисты разгромили австрийцев на юниорском ЧЕ

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты юниорской сборной Беларуси (U-18) одержали первую победу на чемпионате Европы (дивизион В) в румынском городе Орадя, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 2-го тура предварительной группы D белорусы разгромили сверстников из Австрии со счетом 82:59 (22:12, 21:16, 20:26, 19:5). Самым результативным в составе победителей стал Кирилл Тетерюков, набравший 19 очков.

В первом туре белорусские баскетболисты уступили португальцам с результатом 70:88. Свой следующий поединок подопечные Александра Подерачева проведут 28 июля против команды Венгрии, которая на старте обыграла соперников из Косово - 78:55.-0-