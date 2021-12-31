Белорусские баскетболисты стали победителями турнира памяти Владимира Рыженкова

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболисты стали победителями 24-го международного турнира памяти Владимира Рыженкова, в котором принимали участие команды юношей и девушек (U-16), сообщает корреспондент БЕЛТА.

У девушек победа досталась команде Беларусь-2 под руководством Виктории Дацун. Серебряные награды завоевали баскетболистки юношеской сборной России, бронза у российского клуба "Тринта" из Москвы. Команда Беларусь-1 заняла четвертое место. В соревнованиях юношей победу праздновала первая сборная Беларуси, которую тренирует Сергей Шайковский. На второй позиции команда Грузии, бронза уехала в Азербайджан. Вторая команда Беларуси замкнула турнирную таблицу.

Все команды были награждены кубками, медалями и сладкими призами. Самыми ценными игроками турнира признаны Кирилл Баранчеев (Беларусь-1) и Полина Доменюк (Беларусь-2). Кроме того, Национальный олимпийский комитет и Белорусская федерация баскетбола наградили лучших спортсменов по игровым амплуа.

Турнир памяти первого министра спорта и туризма и первого президента Национального олимпийского комитета Беларуси Владимира Рыженкова был учрежден в 1996 году. За свои заслуги Владимир Николаевич был удостоен званий "Заслуженный работник физической культуры и спорта", "Заслуженный тренер БССР", награжден грамотой Верховного Совета БССР, призом и памятной медалью Международного олимпийского комитета.-0-