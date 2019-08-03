Белорусские баскетболисты сыграют с албанцами в квалификации ЧЕ

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси сегодня стартуют во втором квалификационном раунде чемпионата Европы 2021 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом туре соревнований группы Е подопечные Александра Крутикова сыграют в Тиране с командой Албании. Во втором матче белорусы 7 августа примут в Минске датчан, 14 августа проведут домашнюю игру с Албанией, а 17 августа завершат турнир встречей в Дании.

Составы остальных групп:

F - Словакия, Кипр, Румыния.

G - Великобритания, Люксембург, Косово.

Н - Исландия, Португалия, Швейцария.

В основной отборочный раунд выйдут только победители групп. Если белорусы займут первое место, то попадут в квартет С, где их соперниками будут сборные Литвы, Бельгии и Чехии.

Финальный этап континентального первенства с участием 24 команд пройдет в августе 2021 года на аренах Грузии, Чехии, Германии и Италии.-0-