Белорусские баскетболисты сыграют с албанцами в квалификации чемпионата Европы

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси проведут сегодня заключительный домашний поединок второго раунда квалификации чемпионата Европы 2021 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На площадке минского "Фалькон клуба" подопечные Александра Крутикова примут аутсайдера группы Е команду Албании (начало в 19.00, прямая трансляция на телеканале
Составы остальных квалификационных групп: F - Словакия, Кипр, Румыния; G - Великобритания, Люксембург, Косово; Н - Исландия, Португалия, Швейцария.
В основной отборочный раунд континентального первенства выйдут только победители групп. Если команда Беларуси сумеет занять первое место, то попадет в квартет С, где ее соперниками будут сборные Литвы, Бельгии и Чехии.
Финальный этап чемпионата Европы с участием 24 команд пройдет в августе 2021 года на аренах Грузии, Чехии, Германии, Италии.-0-
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