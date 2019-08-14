Белорусские баскетболисты сыграют с албанцами в квалификации чемпионата Европы

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси проведут сегодня заключительный домашний поединок второго раунда квалификации чемпионата Европы 2021 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На площадке минского "Фалькон клуба" подопечные Александра Крутикова примут аутсайдера группы Е команду Албании (начало в 19.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5" ). В первой игре этих соперников в Тиране белорусы одержали уверенную победу со счетом 73:51. После этого белорусы уступили на своей арене команде Дании - 78:81, которая затем у себя дома переиграла албанцев - 95:73. Турнирное положение после двух туров: Дания - 4 очка, Беларусь - 3, Албания - 2.

Составы остальных квалификационных групп: F - Словакия, Кипр, Румыния; G - Великобритания, Люксембург, Косово; Н - Исландия, Португалия, Швейцария.

В основной отборочный раунд континентального первенства выйдут только победители групп. Если команда Беларуси сумеет занять первое место, то попадет в квартет С, где ее соперниками будут сборные Литвы, Бельгии и Чехии.

Финальный этап чемпионата Европы с участием 24 команд пройдет в августе 2021 года на аренах Грузии, Чехии, Германии, Италии.-0-