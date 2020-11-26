Белорусские баскетболисты сыграют с албанцами в квалификации ЧМ

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси проведут сегодня очередной матч первого квалификационного этапа чемпионата мира 2023 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке третьего тура отборочной группы А белорусы сыграют с командой Албании в португальском Матозиньюше. Там же 28 ноября подопечные Ростислава Вергуна встретятся с баскетболистами Кипра. Эти матчи должны были состояться в Минске, но из-за эпидситуации были перенесены в Португалию.

На старте отборочного турнира белорусы разгромили на выезде киприотов с результатом 97:41, а затем в Минске обыграли сборную Португалии со счетом 72:56. Турнирное положение в квартете А сейчас таково: Беларусь - 4 очка, Португалия - 3, Албания - 3, Кипр - 2.

В следующий этап квалификации мирового первенства выйдут две лучших команды.-0-