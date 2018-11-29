Белорусские баскетболисты сыграют со шведами в квалификации ЧЕ-2021

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси сегодня проведут второй матч квалификационного турнира чемпионата Европы 2021 года. В поединке 2-го тура отборочной группы А они в сыграют в Уппсале с командой Швеции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом матче квалификации команда Александра Крутикова принимала в Минске датчан и уступила со счетом 94:98. Шведы также проиграли Дании - 74:76. После встречи в Швеции белорусские баскетболисты перебазируются в Нествед, где 2 декабря сыграют с датчанами. Победы в скандинавском турне значительно повысят шансы белорусской дружины на выход в 4-й раунд евроотбора. В заключительном матче первого этапа 24 февраля 2019 года белорусы примут шведскую команду. Турнирное положение сейчас таково: Дания - 4 очка (2 матча), Беларусь - 1 (1), Швеция - 1 (1).

Женская команда "Цмокі-Мінск" сегодня проведет первый матч второго круга группового этапа Еврокубка. На площадке столичного Дворца спорта чемпионки Беларуси примут турецкий "Бешикташ". В первом круге соревнований в группе С подопечные Андрея Вавлева обыграли своих сегодняшних соперниц в Стамбуле со счетом 68:63. Затем "Цмокі" потерпели два поражения: дома от польской "Вислы" из Кракова - 56:61 и в Курске от российской "Инвенты" - 46:63. Положение команд после 3-х игровых дней: "Инвента" - 5 очков, "Висла" - 5, "Цмокі-Мінск" - 4, "Бешикташ" - 4. В плей-офф Еврокубка выйдут по две лучшие команды из 10 квартетов, а также два лучших клуба из занявших третьи места.-0-