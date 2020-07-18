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18 июля 2020, 09:18

Белорусские баскетболисты сыграют в кибертурнире

Фото БФБ
Фото БФБ

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболисты во второй раз примут участие в виртуальном турнире, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня борьбу за чемпионский кубок по видеоигре NBA 2K20 поведут Роман Рубинштейн, Алексей Навойчик, Валентин Назаров, Владислав Микульский, Кирилл Чумаков, Ян Маринин, Тимур Дрюков и Роман Гесть. Кроме того, по итогам серии из нескольких турниров будут определены участники состязаний FIBA Esports Open 2020.

Следить за противостоянием можно будет на нескольких интернет-площадках, среди которых - сайт Белорусской федерации баскетбола.

Первый подобный турнир с участием белорусских баскетболистов прошел в конце мая. Его победителем стал бронзовый призер II Европейских игр Максим Лютыч.

Белорусские баскетболисты впервые сыграли в кибертурниреБелорусские баскетболисты впервые сыграли в кибертурнире
Пока реальные соревнования приостановлены, баскетболисты смогли продемонстрировать свои навыки на виртуальных аренах и определить лучших в онлайн-турнире.

Организаторами киберсоревнований являются Белорусская федерация баскетбола, Белорусская федерация компьютерного спорта и Pavaga Gaming.-0-

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