Белорусские баскетболисты уступили россиянам и не смогли выйти в 1/4 финала молодежного ЧЕ в дивизионе В

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты молодежной сборной Беларуси (U-20) не смогут побороться за выход в элитный дивизион чемпионата Европы и сыграют в утешительном турнире в дивизионе В, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В португальском Матозиньюше белорусы в матче заключительного тура предварительной группы А уступили россиянам со счетом 70:83 (28:27, 16:18, 19:23, 7:15).

До большого перерыва подопечные Виталия Маклакова ни в чем не уступали соперникам, а затем россияне сумели уйти в отрыв и одержали свою четвертую победу подряд.

В составе белорусской команды самым результативным оказался Владислав Близнюк, набравший 22 очка. До этого белорусские баскетболисты победили сверстников из Ирландии - 81:59 и Исландии - 79:74, уступили Венгрии - 51:63.

Итоговое положение: Россия - 8 очков, Исландия - 6, Беларусь - 6, Венгрия - 6, Ирландия - 4.

Теперь белорусам предстоит сыграть в турнире за 9-16-е места. Их первым соперником 19 июля будет команда Албании.

Борьбу за выход в элитный дивизион молодежного континентального первенства продолжат пары четвертьфиналистов: Чехия - Исландия, Нидерланды - Бельгия, Россия - Болгария, Португалия - Грузия.

Повышение в классе получат 3 призера этого турнира.-0-