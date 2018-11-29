Белорусские баскетболисты уступили шведам в квалификации ЧЕ-2021

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси потерпели второе поражение в квалификационном турнире чемпионата Европы 2021 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первую четверть гостевого поединка 2-го тура отборочной группы А с командой Швеции белорусы выиграли с минимальным перевесом - 20:19, а вторую проиграли 9:19. После большого перерыва шведы продолжали диктовать свои условия и выиграли со счетом 87:59 (19:20, 19:9, 26:16, 23:14).

В стартовом матче квалификации команда Александра Крутикова принимала в Минске датчан и уступила со счетом 94:98.

После встречи в Швеции белорусские баскетболисты перебазируются в Нествед, где 2 декабря сыграют с датчанами. В заключительном матче первого этапа 24 февраля 2019 года белорусы примут на своей площадке шведскую команду.

Турнирное положение после двух туров: Дания - 4 очка, Швеция - 3, Беларусь - 2.-0-