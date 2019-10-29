Белорусские баскетболисты узнали соперников по квалификации ЧМ-2023

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команды Португалии, Кипра и Албании стали соперниками мужской сборной Беларуси в первом отборочном раунде чемпионата мира 2023 года. Таков итог жеребьевки, состоявшейся сегодня в швейцарском Ми, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во второй квалификационной группе сыграют баскетболисты Словакии, Исландии, Люксембурга и Косово.

Матчи первого квалификационного этапа пройдут с февраля 2020 года по февраль 2021-го. В следующий отборочный раунд попадут по две лучшие команды из двух квартетов.

В 2023 году финальный турнир мирового баскетбольного первенства впервые пройдет сразу в трех странах - Индонезии, Японии и Филиппинах.-0-