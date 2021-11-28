Белорусские баскетболисты встретятся с греками в квалификации ЧМ

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси проведут сегодня второй матч отборочного турнира чемпионата мира 2023 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 2-го тура квалификационной группы В подопечные Ростислава Вергуна сыграют в Салониках против сборной Греции. На старте турнира белорусы победили в Минске турецких баскетболистов с результатом 84:70. Греки проиграли в Ньюкасле команде Великобритании со счетом 69:78.

Составы остальных групп европейской квалификации:

А - Сербия, Словакия, Бельгия, Латвия.

С - Хорватия, Швеция, Финляндия, Словения.

D - Израиль, Германия, Эстония, Польша.

Е - Франция, Португалия, Венгрия, Черногория.

F - Босния и Герцеговина, Литва, Болгария, Чехия.

G - Грузия, Северная Македония, Испания, Украина.

Н - Нидерланды, Исландия, Италия, Россия.

В следующий раунд отборочного турнира попадут по три лучшие команды из восьми квартетов. В итоге путевки на чемпионат мира завоюют 12 представителей Старого Света.

Финальный этап 19-го мужского планетарного баскетбольного форума пройдет с 25 августа по 10 сентября 2023 года на аренах Японии, Индонезии и Филиппин. В нем примут участие 32 команды со всех континентов.-0-