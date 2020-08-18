Белорусские баскетболисты вышли в мировой финал юношеского Scills Challenge

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юные белорусские баскетболисты пробились в финальную стадию мирового турнира Scills Challenge, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Юношеская команда (U-17) в финале квалификационного этапа одержала убедительную победу над румынскими сверстниками. В состязаниях девушек белоруски не сумели пробиться в мировой финал, уступив в решающей встрече команде Люксембурга.

Фото Белорусской федерации баскетбола

Заключительный этап проекта Global Challenge пройдет с 18 по 23 августа. У юношей и девушек за награды будут сражаться по 16 команд со всего мира.

Этот турнир заменил юношеские чемпионаты планеты, которые были отменены из-за пандемии коронавируса. Согласно системе соревнований, команды встречаются между собой заочно. Коллективы проходят эстафету на время, ход которой фиксируется на видео. Затем записи отправляют в офис Международной федерации баскетбола (ФИБА) для определения качества и скорости баскетбольного мастерства.-0-