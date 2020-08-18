ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 18 августа 2020
Минск Переменная облачность +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:45 Власти российского Благовещенска из-за подтоплений ввели режим ЧС В мире
08:34 В Токио с начала августа от жары умерли 79 человек В мире
08:28 Белорусские баскетболисты вышли в мировой финал юношеского Scills Challenge Спорт
08:21 На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,6 В мире
08:17 Мобильный датчик контроля скорости будет работать на трассе М5 до 26 августа Регионы
07:46 Число заболевших коронавирусом в мире превысило 22 млн человек В мире
07:27 Футболисты брестского "Динамо" сыграют с "Астаной" в квалификации Лиги чемпионов Спорт
07:14 Ведущие тренеры Беларуси проведут мастер-класс для юных теннисистов в Гомеле Спорт
07:00 Картина дня: поездка Лукашенко на МЗКТ, сложение полномочий правительства и более 7 млн т зерна Заголовки новостей
00:58 Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок Калейдоскоп
00:29 В Новой Зеландии переносят выборы из-за коронавируса В мире
00:01 Донецкий "Шахтер" не смог пробиться в финал футбольной Лиги Европы Спорт
17.08.20
17.08.20 23:28 63 человека погибли в результате мощных дождей в Судане В мире
17.08.20 22:59 На реке Янцзы сформировался пятый в этом году паводок В мире
17.08.20 22:32 В Гааге произошел масштабный сбой в электроснабжении В мире
17.08.20 21:52 Новый температурный рекорд отмечен в Долине Смерти В мире
17.08.20 21:07 Электронные ярмарки вакансий для жителей Минска, Вилейки и Мяделя пройдут 20 августа Регионы
17.08.20 20:45 В Германии в ДТП со школьным автобусом пострадали 13 детей В мире
17.08.20 20:16 Следователи выясняют обстоятельства разбойного нападения на букмекерскую контору в Минске Происшествия
17.08.20 19:46 Снаряд времен войны нашли при полевых работах в Кобринском районе Происшествия
17.08.20 19:11 Илья Ивашко проиграл в 1/16 финала теннисного турнира в Праге Спорт
17.08.20 18:57 В Минской области к новому учебному году отремонтировали более 400 школ и детских садов Регионы
17.08.20 17:57 Проект постановления о лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан вынесен на обсуждение Общество
17.08.20 17:29 Видео. Нападение на водителя МАЗа во время массовых беспорядков в Минске Происшествия
17.08.20 17:20 Минчанин привез из России полкилограмма наркотиков под видом спортивного питания Происшествия
17.08.20 17:16 Грузия продлила запрет на регулярное авиасообщение до 30 сентября В мире
17.08.20 17:13 Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе-июле сократились на 8,4% Экономика
17.08.20 17:09 Промпроизводство в Беларуси в январе-июле снизилось на 2,5% Экономика
17.08.20 16:57 Реальные денежные доходы белорусов в I полугодии выросли на 5,4% Общество
17.08.20 16:56 БЖД в июле в 1,5 раза увеличила объем контейнерных перевозок Экономика
Все новости
Все новости
Спорт
18 августа 2020, 08:28

Белорусские баскетболисты вышли в мировой финал юношеского Scills Challenge

Фото из архива
Фото из архива

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юные белорусские баскетболисты пробились в финальную стадию мирового турнира Scills Challenge, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Юношеская команда (U-17) в финале квалификационного этапа одержала убедительную победу над румынскими сверстниками. В состязаниях девушек белоруски не сумели пробиться в мировой финал, уступив в решающей встрече команде Люксембурга.

Фото Белорусской федерации баскетбола
Фото Белорусской федерации баскетбола

Заключительный этап проекта Global Challenge пройдет с 18 по 23 августа. У юношей и девушек за награды будут сражаться по 16 команд со всего мира.

Этот турнир заменил юношеские чемпионаты планеты, которые были отменены из-за пандемии коронавируса. Согласно системе соревнований, команды встречаются между собой заочно. Коллективы проходят эстафету на время, ход которой фиксируется на видео. Затем записи отправляют в офис Международной федерации баскетбола (ФИБА) для определения качества и скорости баскетбольного мастерства.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
баскетбол турнир юношеский спорт
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Спорт
Фото из архива Футболисты брестского "Динамо" сыграют с "Астаной" в квалификации Лиги чемпионов
Фото из архива Ведущие тренеры Беларуси проведут мастер-класс для юных теннисистов в Гомеле
Фото ФК "Шахтер" Донецкий "Шахтер" не смог пробиться в финал футбольной Лиги Европы
Илья Ивашко. Фото из архива Белорусской теннисной федерации Илья Ивашко проиграл в 1/16 финала теннисного турнира в Праге
Фото БФВ Определились медалисты чемпионата Беларуси по пляжному волейболу
Фото Европейской ассоциации каноэ Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ 2020 года отменен
Главное
Александр Лукашенко на предприятии Лукашенко о предприятиях: "плохой" Президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу
"Не под давлением и не через улицу" - Лукашенко о передаче полномочий и изменении Конституции
Белорусские аграрии намолотили более 7 млн т зерна
В Беларуси выздоровели и выписаны 67 149 пациентов с COVID-19
Топ-новости
Картина дня: поездка Лукашенко на МЗКТ, сложение полномочий правительства и более 7 млн т зерна
Генпрокуратура: по каждому факту превышения власти правоохранителями будет проведена объективная проверка
Красный Крест собирает и передает гуманитарные наборы людям в изоляторах
Следственный комитет проводит проверки по фактам угроз и оскорблений в интернете
Шаг в будущее. Итоги баскетбольного фестиваля на призы базы отдыха "Привал"
Проект постановления о лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан вынесен на обсуждение
В Банке развития объявили сбор средств для пострадавших
РЕПОРТАЖ: Не драником единым - перспективы гастрономического туризма обсудили в Кобринском районе
"Белтелеком" объяснил трудности с доступом в интернет техническим сбоем
Мобильный датчик контроля скорости будет работать на трассе М5 до 26 августа
На уборке урожая определился молодой водитель-четырехтысячник
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 64 районах Беларуси
Белорусская калийная компания пообещала партнерам выполнить договоренности
Реальные денежные доходы белорусов в I полугодии выросли на 5,4%
БЖД в июле в 1,5 раза увеличила объем контейнерных перевозок
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Подготовка к учебному году Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.