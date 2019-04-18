Белорусские батутисты провели первые тренировки на "Минск-Арене" перед этапом КМ

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по прыжкам на батуте провели первую тренировку на "Минск-Арене" перед этапом Кубка мира, который пройдет 20 и 21 апреля. Об этом рассказала журналистам главный тренер команды Ольга Власова, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам наставника, главная крытая арена страны комфортна для атлетов. "Комплекс очень просторный, подходит для прыжков на батуте. Владислав Гончаров уже опробовал новые сетки на батутах. Вся наша команда в восторге от инвентаря, но спортсменам надо еще приспособиться: сетки новые, хорошо пружинят, и атлеты высоко выпрыгивают", - сказала Ольга Власова.

Наставник команды отметила, что с окончательным составом у мужчин на домашний этап Кубка мира определится после вечерней тренировки. "В хорошей форме Владислав Гончаров и Олег Рябцев, Артем Жук. Вечером проведем на "Минск-Арене" еще одно занятие, где определимся, кто еще выступит в квалификации индивидуальных прыжков - Никита Ильиных или Иван Литвинович", - подчеркнула она.

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