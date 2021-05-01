Белорусские батутисты выиграли четыре награды на ЧЕ в Сочи

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские батутисты выиграли четыре награды на чемпионате Европы, который проходит в Сочи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

В мужских соревнованиях Иван Литвинович, Олег Рябцев, Владислав Гончаров и Алексей Дударев поднялись на высшую ступень пьедестала в командном зачете у взрослых. Белорусы заработали за выступления в финале 183,805 балла. Оценка Алексея Дударева в зачет не пошла (59,105). Иван Литвинович исполнил программу на 62,885 балла, Олег Рябцев - 60,980 балла, Владислав Гончаров - 59,940 балла. Белорусской дружине удалось опередить команды Португалии - 175,470 балла и Франции - 175,425 балла.

В женских стартах Екатерина Ершова, Татьяна Петреня, Виктория Куйдан и Полина Шедько завоевали серебряные награды (159,550). Белоруски пропустили вперед россиянок - 165,470 балла. Бронзовыми медалистками стали спортсменки из Франции (157,550).

В рамках континентального форума накануне прошли состязания в командном турнире среди юниоров. В стартах парней белорусы Андрей Буйлов, Станислав Яскевич, Иван Мельников и Даниил Пшенко стали победителями - 173,090 балла. Cеребро у команды Португалии (162,440), бронзовые медали выиграли представители Германии (158,805).

В турнире девушек Виолетта Бардиловская, Александра Столярова, Злата Шалковская и Мария Сергеева выиграли серебро, удостоившись от судей оценки 156,555 балла. Первое место заняли россиянки - 161,455 балла. Бронзовые награды у юниорской дружины Германии - 150,510 балла.

Продлится континентальный форум в Сочи до 2 мая.