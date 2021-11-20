Белорусские батутисты выиграли золото ЧМ в синхронных прыжках у мужчин

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20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские батутисты Олег Рябцев и Андрей Буйлов выиграли чемпионат мира в синхронных прыжках среди мужчин. Турнир проходит в Баку (Азербайджан), сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.
Победители удостоились за свое выступление оценки 52,930 балла. Второе сесто заняли представители Германии -52,290 балла. Третье место на пьедестале заняли спортсмены Франции- 52,050 балла.
Это вторая золотая медаль белорусских батутистов на планетарном форуме в столице Азербайджана. Ранее они первенствовали в командных стартах у мужчин. -0-
Сборная Беларуси по прыжкам на батуте завоевала первое золото ЧМ в Баку