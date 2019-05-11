Белорусские бегуны Марина Арзамасова и Александр Василевский заняли пятое место на ЧМ в эстафетах

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские легкоатлеты Марина Арзамасова и Александр Василевский заняли пятое место в забеге 2х2х400 м на чемпионате мира в эстафетах, который проходит в Йокогаме (Япония), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дуэт показал результат 3 мин. 51,64 сек. Для Марины Арзамасовой этот старт был необходим как этап подготовки к крупным международным турнирам в летнем сезоне. Первое место заняли спринтеры из США - 3 мин. 36,92 сек. Второе место заняли атлеты из Австралии, а замкнули тройку призеров японцы.

Чемпионат мира по беговым эстафетам проводится в четвертый раз. Наиболее удачно белорусы выступили в 2017 году в эстафете 4х800 м, заняв второе место.-0-