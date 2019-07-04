Белорусские бейсболисты одержали вторую победу на чемпионате Европы в дивизионе 2

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бейсболисты сборной Беларуси одержали вторую победу подряд на групповом этапе чемпионата Европы (дивизион 2) в словацкой Трнаве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в матче 3-го тура предварительной группы В белорусы одолели румынскую команду с минимальным преимуществом - 1:0. До этого подопечные Александра Сечко переиграли литовцев со счетом 4:3, а на старте уступили словакам - 1:10. В заключительном поединке первого этапа сборная Словакии сегодня встретится с Литвой.
Положение команд: Словакия - 2 победы (2 матча), Беларусь - 2 (3), Литва - 1 (2), Румыния - 0 (3).
Турнирное положение в квартете А сейчас таково: Швейцария - 2 (2), Украина - 2 (3), Польша - 1 (2), Финляндия - 0 (3).
После финиша первого этапа в полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Турнир завершится 6 июля.-0-
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