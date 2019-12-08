Белорусские биатлонистки заняли 11-е место в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский квартет в составе Динары Алимбековой, Елены Кручинкиной, Анны Солы и Ирины Кривко занял 11-е место в эстафете на завершившемся в шведском Эстерсунде этапе Кубка мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруски завершили гонку с одним штрафным кругом и затратив семь дополнительных патронов. Отставание от первого места составило 3 мин. 41,5 сек.

Победу в данном виде программы праздновали норвежки с показателем (0+10) и временем на финише 1 час 11 мин. 08,7 сек. Второе место достаточно неожиданно заняли швейцарские стреляющие лыжницы, отставшие от скандинавок на 8,5 сек. и затратив на огневых рубежах четыре дополнительных патрона. Бронзу завоевал шведский эстафетный квартет, не бежавший штрафных кругов, однако затративший на то чтобы закрыть мишени восемь дополнительных выстрелов. Норвежки опередили их на 10,2 сек.

Следующий этап Кубка мира пройдет в австрийском Хохфильцене с 12 по 15 декабря. -0-