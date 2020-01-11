Белорусские биатлонистки заняли восьмое место в эстафете на этапе КМ в Оберхофе

Во время гонки

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по биатлону заняла восьмое место в эстафете на четвертом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская команда в составе Динары Алимбековой, Ирины Кривко, Ирины и Елены Кручинкиных отстала от лидера гонки на 2 мин. 37,4 сек. Первыми были спортсменки сборной Норвегии, показавшие результат в 1 час 14 мин. 11,6 сек. На второй позиции разместилась шведская команда (отставание 21,1 сек.). Замкнули тройку сильнейших французские биатлонистки (отставание 33,1 сек.).

Продолжатся состязания сегодня эстафетой у мужчин. Завершится этап Кубка мира по биатлону 12 января мужским и женским масс-стартами.-0-

Дарья Домрачева

Фото Дениса Костюченко