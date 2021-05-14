Белорусские биатлонисты добились в прошлом сезоне значительного прогресса - Виктор Лукашенко

14 мая, Минск/ Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонисты добились в прошлом сезоне значительного прогресса и доказали, что данный вид спорта заслуженно занимает место одного из ведущих в стране. Такое мнение высказал сегодня на церемонии чествования в штаб-квартире Национального олимпийского комитета Беларуси спортсменов, тренеров и руководства Белорусской федерации биатлона президент НОК Виктор Лукашенко.

"Белорусская команда в целом серьезно прибавила, о чем свидетельствуют те результаты, которые мы все прекрасно знаем. Это победы Динары Алимбековой и Анны Солы. Очень удачно выступили эстафеты. Добились заметного улучшения результатов представители мужской команды. Очевидно, что биатлон у нас прогрессирует и доказал свое место одного из ведущих видов спорта в Беларуси", - сказал Виктор Лукашенко.

Касаясь ближайшего будущего руководитель НОК напомнил, что в следующем году биатлонистов ждет серьезное испытание на Играх в столице Китая. "В феврале следующего года на Олимпиаде в Пекине для всех нас будет серьезный экзамен. Биатлон у нас является одним из немногих зимних видов спорта, в котором мы можем рассчитывать на медали. Поэтому мы очень на вас надеемся и всеми силами будем поддерживать", - добавил Виктор Лукашенко.

Председатель наблюдательного совета Белорусской федерации биатлона Валерий Вакульчик отметил роль государства и НОК Беларуси в поддержке биатлона, без которой результаты минувшего сезона были бы не столь высокими.

"В первую очередь за счет качественной предсезонной подготовки удалось показать хорошие результаты в прошедшем сезоне. Работали с командой специалисты, которые помогали, плюс моя мотивация проявить себя стала одним из ключевых факторов. Вдобавок стабильная стрельба, с каждой гонкой чувствовала себя увереннее, все сложилось хорошо. Под конец сезона завелась еще больше, мне хотелось продолжать выступать, самое сложное для меня - отпуск. Хочется не растерять эту форму и к олимпийскому сезону подойти во всеоружии", - отметила Динара Алимбекова.

Завершая официальную часть встречи, стороны обменялись подарками.

Напомним, что в минувшем сезоне Динара Алимбекова завоевала золото и серебро на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене. Затем были серебряные медали в гонке преследования в Нове Место и в масс-старте в Эстерсунде. Этот сезон биатлонистка завершила на седьмом месте в общем зачете Кубка мира и на первом - среди спортсменов до 25 лет.

Анна Сола на чемпионате мира в Словении завоевала единственную медаль для белорусской команды - бронзу в спринте. На этапе планетарного Кубка в Эстерсунде стала третьей в гонке преследования.

Еще две серебряные награды женская команда Беларуси выиграла в эстафетах на этапах Кубка мира в Оберхофе и в Нове Место. Девушки поднялись на пятую позицию в зачете Кубка наций и добились расширения своего представительства. В спринтерских и индивидуальных гонках белорусская женская команда может быть представлена не четырьмя, а шестью спортсменками.

Мужская сборная Беларуси заняла девятое место в Кубке наций, сохранив квоту в пять спортсменов.-0-