Белорусские биатлонисты финишировали четвертыми в смешанной эстафете на ЧЕ в "Раубичах", золото у украинцев

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены стали четвертыми в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи", сообщает корреспондент БЕЛТА. На высшую ступень пьедестала почета поднялась сборная Украины (Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима, Дмитрий Пидручный), которая показала время 1 ч. 11 мин. 32,1 сек. (0+9). На второй позиции разместилась команда России (Кристина Резцова, Виктория Сливко, Эдуард Латыпов, Карим Халили). Ее отставание - 32,2 сек. (0+9). Бронзовую медаль завоевали норвежские биатлонисты Осне Скреде, Ида Лиен, Сиверт Баккен, Александр Андерсен (отставание 33,7 сек., 0+3). Белорусская команда в составе Динары Алимбековой, Ирины Кривко, Антона Смольского и Сергея Бочарникова уступила победителям гонки 40,4 сек. (1+10). Всего участие в чемпионате Европы - 2020 по биатлону принимают около 270 спортсменов в составе 35 команд. Накануне белорус Сергей Бочарников поднялся на высшую ступень пьедестала почета в суперспринте. Белорусский биатлонист Сергей Бочарников выиграл суперспринт на ЧЕ по биатлону в "Раубичах" Белорусский спортсмен прошел дистанцию суперспринта за 14 мин. 12,8 сек (0+2). Вторым стал Адам Вацлавек из Чехии (отставание 0,4 сек., 0+3), бронза у украинца Дмитрия Пидручного (0,5 сек., 1+2). Состязания продолжатся 29 февраля мужским и женским спринтом. Завершится чемпионат Европы 1 марта гонками преследования. Континентальное первенство было перенесено в "Раубичи", поскольку из-за теплой погоды в Эстонии организаторы не смогли гарантировать необходимые условия. Министерство спорта и туризма Беларуси, а также представители РЦОП "Раубичи" заявили о готовности принять форум.-0- Фото Андрея Покумейко Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!