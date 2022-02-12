Белорусские биатлонисты остались без наград в спринтерской гонке ОИ

12 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонисты не смогли войти в число призеров спринтерской гонки на олимпийской трассе в Чжанцзякоу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лучшим из квартета белорусов сегодня стал серебряный призер индивидуальной гонки Антон Смольский. Дистанцию протяженностью 10 км лидер белорусской команды преодолел за 25 мин. 12,9 сек. Стреляя из положения лежа, он был безупречен, а на стойке допустил один промах и в итоге замкнул десятку сильнейших.

Никита Лобастов занял 57-е место, Максим Воробей финишировал 71-м, Дмитрий Лазовский занял 78-е место.

Олимпийское золото сегодня завоевал норвежский биатлонист Йоханнес Бё, победивший с результатом 24 мин. 00,4 сек. при одном неточном выстреле. Серебряным призером стал француз Кентен Фийон Майе (+25,5 сек.; 1 промах), бронза в активе еще одного норвежца Тарьей Бё (+38,9; 1).

Расписание оставшихся олимпийских стартов биатлонистов:

13 февраля - мужская гонка преследования, женская гонка преследования;

15 февраля - мужская эстафета;

16 февраля - женская эстафета;

18 февраля - мужской масс-старт;

19 февраля - женский масс-старт.-0-

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Фото НОК Беларуси