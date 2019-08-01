Белорусские биатлонисты отправились на сбор в Антхольц перед домашним ЧМ в "Раубичах"

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонисты отправились на сбор в итальянский Антхольц перед домашним летним чемпионатом мира в спорткомплексе "Раубичи", сообщили БЕЛТА в Белорусской федерации биатлона.

В список белорусских спортсменок вошли Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина и Елена Кручинкины. У мужчин на сбор отправились Роман Елетнов, Сергей Бочарников, Антон Смольский, Максим Воробей, Виктор Кривко, Дмитрий Лазовский и Никита Лобастов.

Учебно-тренировочный сбор в Италии продлится до 21 августа.

Чемпионат мира по летнему биатлону состоится 23-25 августа в "Раубичах". За награды турнира посоревнуются атлеты 17 стран.

Ранее Республиканский центр олимпийской подготовки "Раубичи" провел три чемпионата мира по классическому биатлону (1974, 1982, 1990), а в 1999 году спорткомплекс уже принимал мировое первенство по летнему биатлону.-0-