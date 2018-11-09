Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
9 ноября 2018, Пт
+3°C
Сплошная облачность EUR 2.4185
USD 2.1336
RUB 3.1868
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко принял участие в саммите ОДКБ
Президент
Будущее цен на топливо и налоговый маневр - к чему готовится белорусская нефтепереработка
Экономика
ВТО приветствует усилия Беларуси по быстрейшему вступлению в организацию - Вулф
Экономика
Второй дом комплекса у парка Челюскинцев готовится к заселению
Общество
"Минск Мир": ноябрьская акция в жилом квартале "Эмиратс Люкс"!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В столице Сомали в результате серии взрывов погибли 17 человек
22:20 В мире
Беларусь - Китай: вектор на расширение открытости - интервью
21:58 Политика
Белорусские биатлонисты отправились на заключительный предсезонный сбор
21:55 Спорт
Молодые эндокринологи Беларуси смогут активнее участвовать в европейских образовательных программах
21:49 Общество
Белорусские хоккеисты победили Словению на Кубке четырех наций в Минске
21:45 Спорт
Победителей конкурса "Молодость на марше" назвали на "Лiстападзе-2018"
21:39 Культура
Синичкин день отметят в Минске 10 ноября
21:37 Регионы
Футболисты минского "Динамо" выиграли у "Слуцка" в матче чемпионата Беларуси и поднялись на 2-е место
21:36 Спорт
Бондарь: "Лiстапад" - культурный символ суверенной Беларуси
21:31 Культура
Лента "Домашние игры" стала обладателем Гран-при основного конкура документального кино "Лiстапада"
20:52 Культура
В Браславе водитель легковушки сбил велосипедиста
20:42 Происшествия
Лучшим игровым фильмом национального конкурса стала лента Мары Тамкович "Дочь"
20:32 Культура
Белорусский пловец Евгений Цуркин стал третьим на этапе КМ в Токио
20:04 Спорт
Картину "Юли" Исиара Больяина зрители признали лучшим игровым фильмом "Лiстапада-2018"
19:47 Культура
"Золото "Лiстапада-2018" получил фильм "Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары"
19:28 Культура
Сборная Беларуси по хоккею U-17 обыграла Казахстан на Кубке Президентского спортивного клуба
19:01 Спорт
Приз Президента "За гуманизм и духовность в кино" на "Лістападзе" получила режиссер Наталия Мещанинова
18:54 Культура
Андрей Арямнов занял девятое место на ЧМ по тяжелой атлетике в Ашхабаде
18:21 Спорт
Белорусы Владислав Гончаров и Олег Рябцев завоевали золото на ЧМ по прыжкам на батуте в Санкт-Петербурге
18:20 Спорт
Техрегламент на аварийно-спасательную технику и противогазы разработан в ЕАЭС
18:13 Общество
Все новости
Темы
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Саммит ОДКБ в Астане Саммит ОДКБ в Астане
Лiстапад-2018 Лiстапад-2018
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Форум регионов Беларуси и России Форум регионов Беларуси и России
Жэньминь Жибао: новости из Китая Жэньминь Жибао: новости из Китая
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Белорусские биатлонисты отправились на заключительный предсезонный сбор

Спорт 09.11.2018 | 21:55
Фото Белорусской федерации биатлона
Фото Белорусской федерации биатлона

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонисты отправились на заключительный предсезонный сбор в финском Контиолахти, который продлится до 27 ноября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в федерации этого вида спорта.

К тренировкам в Финляндии приступят: Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Максим Воробей, Антон Смольский, Виктор Кривко, Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Дарья Юркевич, Анна Сола, Инна Костюченко, Елена и Ирина Кручинкины, Анна Мусатова и Арина Яборова.

Старший тренер женской команды Василий Лещенко рассказал пресс-службе федерации о предстоящем сборе и о принципах формирования команды на этапы Кубка мира и Кубка IBU. "После завершения подготовки в Контиолахти 28 ноября спортсменки отправятся в Поклюку на первый этап Кубка мира и на дебютный этап Кубка IBU в Идре. У нас запланированы две контрольные тренировки ближе к концу сбора. Скорее всего, контрольные старты пройдут в формате спринта, по итогам которых будем формировать состав команды для участия на Кубке мира. Основу команды составят Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Анна Сола и Динара Алимбекова. Возможно, позже к ним добавятся сестры Кручинкины, которым предстоит выполнить критерии для участия в Кубке IBU", - отметил он.

Двумя днями ранее, 7 ноября, юниорская команда выехала на сбор в Финляндию и уже приступила к тренировкам на снегу.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
биатлон, Финляндия
Версия для печати
Новости рубрики Спорт
К списку
Афиша выходного дня
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4185 BYN 2.415 BYN 2.424 BYN
USD
2.1336 BYN 2.132 BYN 2.135 BYN
RUB
3.1868 BYN 3.17 BYN 3.19 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Планируем выходные с Белгидрометом
Все видео

Фотоновости

В дизайн-центре ОАО "Камволь" прошел день открытых дверей
Все фото

Инфографика

МТС назвал самые популярные open air этого года по количеству использованного абонентами трафика Прошедший сезон "фестивалей под открытым небом" был богат на события в разных городах Беларуси.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко О геополитике, безопасности и сотрудничестве - Лукашенко встретился с аналитиками из США
Лукашенко выразил соболезнования в связи с автокатастрофой в Зимбабве
Президент Беларуси отметил поступательное развитие взаимодействия с Камбоджей
Политика
Цуй Цимин. Фото из архива Беларусь - Китай: вектор на расширение открытости - интервью
Союзные парламентарии обсудят роль региональных СМИ в информобеспечении строительства СГ
Генконсульство Беларуси открылось в Гуанчжоу
Экономика
Во время встречи Мясникович: успех сотрудничества регионов Беларуси и России - в тесной промышленной кооперации
БЖД презентовала в Китае транспортно-логистический потенциал
Будущее цен на топливо и налоговый маневр - к чему готовится белорусская нефтепереработка
Происшествия
Фото УСК по Минской области Смертельное ДТП в Жодино: у водителя выявили 4,2 промилле алкоголя
В Браславе водитель легковушки сбил велосипедиста
Житель Белоозерска ездил с распечатанными на принтере водительскими правами
Общество
Фото из архива ГАИ призывает водителей быть предельно внимательными в условиях тумана
Молодые эндокринологи Беларуси смогут активнее участвовать в европейских образовательных программах
Техрегламент на аварийно-спасательную технику и противогазы разработан в ЕАЭС
Регионы
РЕПОРТАЖ: Не усатый, но нянь: как в витебском саду работает мужчина-воспитатель
Синичкин день отметят в Минске 10 ноября
Опыт гомельских депутатов по стимулированию активности КТОСов заинтересовал коллег из Могилева
Технологии
Национальная библиотека Беларуси. Фото из архива Портал Национальной библиотеки вошел в шорт-лист конкурса цифровых инноваций ООН
Возможности цифровой трансформации образования обсудят участники форума ITE-2018 в Минске
В МВД активно внедряют ПО для отслеживания распространителей детской порнографии
Культура
Во время вручения Гран-при "Золото "Лiстапада-2018" "Золото "Лiстапада-2018" получил фильм "Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары"
Победителей конкурса "Молодость на марше" назвали на "Лiстападзе-2018"
Бондарь: "Лiстапад" - культурный символ суверенной Беларуси
В мире
Фото EPA В центре Мельбурна произошел теракт
В столице Сомали в результате серии взрывов погибли 17 человек
Самолет упал в аэропорту Гайаны через несколько минут после взлета
Калейдоскоп
Фото AP Австралийские хирурги успешно разделили 15-месячных сиамских близнецов
Умер известный по съемкам в "Ералаше" актер Николай Румянцев
Джоан Роулинг подала в суд на свою бывшую помощницу
Газета 7 дней
Традиция внимания и заботы
На проводе – АЭС
Семь брендов БССР
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил ОРДА. Мы должны быть вместе
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука – аграриям в помощь
Не расстались с комсомолом…
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия