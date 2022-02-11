Белорусские биатлонисты получили стартовые номера на олимпийскую спринтерскую гонку

11 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. В завтрашней олимпийской спринтерской гонке примут участие 94 биатлониста, среди которых и четыре представителя Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первым на дистанцию протяженностью 10 км с двумя заходами на стрельбище отправится эстонский спортсмен Калев Эрмитс. Из белорусов раньше других на лыжню выйдет Дмитрий Лазовский, у которого 23-й стартовый номер, а сразу вслед за ним в путь отправится серебряный призер индивидуальной гонки пекинских Игр Антон Смольский. Никита Лобастов получил 51-й номер, а у Максима Воробья 78-я стартовая позиция. Гонка в Чжанцзякоу начнется завтра в полдень по минскому времени.

Сегодня в женском спринте на 7,5 км с двумя огневыми рубежами лучшей из квартета белорусских биатлонисток была Динара Алимбекова, которая заняла 15-е место. Олимпийской чемпионкой стала норвежка Марте Ройселанн, серебро у шведской спортсменки Эльвиры Эберг, бронзовую медаль завоевала итальянка Доротея Вирер.-0-