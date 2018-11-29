Белорусские биатлонисты стартуют на первом этапе Кубка IBU в Швеции

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонисты проведут первую гонку на стартовом этапе Кубка IBU в Идре (Швеция), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В мужском спринте, которая начнется сегодня в 12.00, выступят Виктор Кривко (60-й номер), Дмитрий Лазовский (79-й). Женщины начнут выступление в 15.30. За белорусскую команду заявлены Ирина Кручинкина (8-й номер), Инна Костюченко (50-й).
Вне заявки остались натурализованные стреляющие лыжники Елена Кручинкина и Никита Лобастов.
Как рассказал корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусской федерации биатлона Андриан Цибульский, спортсмены пропускают первый старт из-за долгого оформления документов по переходу в сборную Беларуси.-0-
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