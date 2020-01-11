Белорусские биатлонисты вошли в пятерку сильнейших в эстафете на этапе КМ в Оберхофе

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по биатлону заняла пятое место в эстафете на четвертом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский квартет в составе Антона Смольского, Сергея Бочарникова, Романа Елетнова и Никиты Лобастова уступил победителям 1 мин. 54 сек. Лучший результат показали атлеты сборной Норвегии - 1 час 19 мин. 32,3 сек. На второй позиции разместились французские спортсмены (отставание 4,4 сек.). Замкнула тройку лидеров команда из Германии (отставание 48,2 сек.).

Белорусская женская команда заняла сегодня в аналогичной гонке восьмую позицию.

Завершится этап Кубка мира по биатлону 12 января мужским и женским масс-стартами.-0-

Фото Дениса Костюченко