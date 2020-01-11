Белорусские биатлонисты выйдут на старт во второй день юношеской Олимпиады

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во второй день зимних юношеских Олимпийских игр в Лозанне будут разыграны четыре комплекта наград в горнолыжном спорте и биатлоне. В спор за медали вступят и белорусские стреляющие лыжники, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Биатлонистам предстоят состязания в индивидуальных гонках с четырьмя огневыми рубежами: юноши на 12,5 км, девушки на 10 км. Юлия Ковалевская выйдет на трассу под 16-м номером, Виктория Шашкова стартует 56-й, а Дарья Кабишева под 69-м. У юношей Артем Криленко выступит под 3-м, Андрей Гаврош - 50-м, Константин Бабуров - 79-м номерами.

Кроме того, на Vaudoise Arena продолжатся матчи хоккейного турнира 3х3, в котором принимают участие белорусские рыцари ледовых баталий. Команда коричневых сыграет с зелеными, в рядах которых выступает Илья Корзун, дружина красных сразится с соперниками в черных джерси Николая Карповича. Синие будут противостоять оранжевым, ворота которых сторожит Ян Шостак, а серые - желтым. -0-