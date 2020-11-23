Белорусские биатлонисты выступят на первом этапе КМ в Финляндии

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонисты выступят на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации биатлона.

Тренеры сборной Беларуси включили в состав следующих спортсменов: Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины.

Розыгрыш Кубка мира по биатлону сезона 2020/2021 откроется в Финляндии 28 ноября индивидуальными гонками у мужчин и женщин. Также в программе этапа спринтерские старты.-0-