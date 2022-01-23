Белорусские биатлонисты заняли 12-е место в эстафете на этапе Кубка мира

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская команда заняла 12-е место в мужской эстафетной гонке 4х7,5 км на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На первом отрезке Никита Лобастов при стрельбе лежа использовал два запасных патрона, один раз промахнулся на "стойке" и пятым передал эстафету Дмитрию Лазовскому. Он дважды промахнулся, стреляя лежа, и был точен при стрельбе стоя. Однако на крутом вираже перед выходом на финиш своего этапа белорус не совладал со скоростью, вылетел за пределы трассы и лишь десятым отправил на дистанцию Максима Воробья. Свой отрезок он закончил 15-м, а завершавший гонку лидер белорусской команды Антон Смольский финишировал на 12-й итоговой позиции. Белорусы отстали от победителя эстафеты сборной Норвегии на 4 мин. 27,7 сек.

Норвежцы были вне конкуренции, показав результат 1 час 12 мин. 14,7 сек., использовав лишь 4 дополнительных патрона на 8 огневых рубежах. На 1 мин. 57,2 сек. отстала команда России, третьими финишировали биатлонисты Германии (+2 мин. 04,4 сек.).

В женской эстафете 4х6 км, состоявшейся вчера, белорусская команда заняла 13-е место.

Сегодня в заключительной гонке этого кубкового этапа - женском масс-старте - примут участие две представительницы Беларуси - Динара Алимбекова и Анна Сола.

Этап в Антхольце является последним перед зимними Олимпийскими играми, который пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.-0-