Белорусские биатлонисты заняли 17-е место в смешанной эстафете на юношеской Олимпиаде

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонисты заняли 17-е место в заключительном виде программы биатлонных стартов на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне - смешанной эстафете, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК.
Белорусская команда выступала в составе Дарьи Кабишевой, Юлии Ковалевской, Константина Бабурова и Андрея Гавроша и показала на финише 17-й результат с итоговым временем 1 час 19 мин. 25,3 сек. Квартет допустил 4 промаха и использовал 15 дополнительных патронов.
Тройку призеров составили дружины Италии - 1 час 10 мин. 55,3 (0+6 ), России - 1 час 11 мин. 39,0 сек. (1+12) и Франции - 1 час 12 мин. 23,9 (1+13).
Ранее открыла счет наградам белорусской команды на III зимних юношеских Олимпийских играх в Швейцарии биатлонистка Юлия Ковалевская. Спортсменка стала обладательницей бронзы в индивидуальной гонке на 10 км.
Юношеские Олимпийские игры проходят с 9 по 22 января. В соревнованиях принимают участие 1880 юношей и девушек из более чем 70 стран. Белорусские спортсмены представлены в пяти видах соревновательной программы.-0-